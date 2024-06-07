Практика судов
  1. В Украине

С 8 июня заработает новый порядок применения графиков почасовых отключений света – Минэнерго

15:15, 7 июня 2024
Должен заработать новый порядок.
С 8 июня заработает новый порядок применения графиков почасовых отключений света – Минэнерго
Источник фото: СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине с субботы, 8 июня, должен заработать в тестовом режиме новый порядок применения графиков почасовых отключений. Он должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии, сообщил первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде 7 июня, пишет «Интерфакс-Украина».

«С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доведены лимиты, насколько нужно «разгрузиться» в определенной области. В связи с чем оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очередь отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит. По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет большее количество часов», - сказал Власенко.

Он подчеркнул, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис Президента осуществляют постоянный контроль за применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.

«Пытаемся постоянно совершенствовать применение указанных механизмов», - сказал первый заместитель министра.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить с 1 июня.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, почему повысили тариф на электроэнергию и отметила, что рыночная стоимость света должна составлять 7,5 грн/кВ.

По ее словам, дополнительные средства, которые получат энергетики после повышения тарифа на электроэнергию для населения, будут направлены на ремонты и возобновление генерации государственными компаниями.

Также она пояснила, что новая тарификация поставок электроэнергии населению позволит «продолжить ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В судах, прекративших деятельность во время полномасштабного вторжения, появятся уполномоченные лица, отвечающие за бухгалтерию и отчетность

Высший совет правосудия принял временные изменения в Типовое положение об аппарате суда.

Счета военнообязанных, указавших фейковые адреса в Резерв+, могут заблокировать

Почтовое сообщение, где проставлена отметка об отсутствии лица по адресу, который военнообязанный указал в Резерв+, может считаться подтверждающим документом для того, чтобы ТЦК не составлял протокол, а сразу выносило постановление о наложении штрафа.

С 30 июня заработает новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей

Кабмин утвердил новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей – мужчинам от 18 до 60 лет предстоит показать военно-учетный документ.

Верховная Рада после вето Президента убрала норму, которой предлагали увольнять людей за непредъявление родственников, оставшихся на временно оккупированной территории

Парламент учел предложения Президента, который отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми имеет связи».

Право на обращение с апелляционной жалобой в некоторых случаях также подлежит доказыванию – Верховный Суд

Верховный Суд указал на то, что право на обращение с апелляционной жалобой имеет только участник дела или другое лицо, которое докажет влияние обжалуемого судебного решения непосредственно на его права.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді