С 8 июня заработает новый порядок применения графиков почасовых отключений света – Минэнерго

Должен заработать новый порядок.

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В Украине с субботы, 8 июня, должен заработать в тестовом режиме новый порядок применения графиков почасовых отключений. Он должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии, сообщил первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде 7 июня, пишет «Интерфакс-Украина».

«С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доведены лимиты, насколько нужно «разгрузиться» в определенной области. В связи с чем оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очередь отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит. По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет большее количество часов», - сказал Власенко.

Он подчеркнул, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис Президента осуществляют постоянный контроль за применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.

«Пытаемся постоянно совершенствовать применение указанных механизмов», - сказал первый заместитель министра.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить с 1 июня.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, почему повысили тариф на электроэнергию и отметила, что рыночная стоимость света должна составлять 7,5 грн/кВ.

По ее словам, дополнительные средства, которые получат энергетики после повышения тарифа на электроэнергию для населения, будут направлены на ремонты и возобновление генерации государственными компаниями.

Также она пояснила, что новая тарификация поставок электроэнергии населению позволит «продолжить ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме».

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