З 8 червня запрацює новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла – Міненерго

Має запрацювати новий порядок.

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В Україні із суботу, 8 червня, має запрацювати в тестовому режимі новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії, повідомив перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко під час години запитань до Уряду у Верховній Раді 7 червня, пише «Інтерфакс-Україна».

«Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області. У зв'язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин", - сказав Власенко.

Він наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс Президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

«Намагаємося постійно вдосконалювати застосування зазначених механізмів», - сказав перший заступник міністра.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення: скільки доведеться платити з 1 червня.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук пояснила, чому підвищили тариф на електроенергію та зазначила, що ринкова вартість світла має складати 7,5 грн/кВ.

За її словами, додаткові кошти, які отримають енергетики після підвищення тарифу на електроенергію для населення, спрямують на ремонти та відновлення генерації державними компаніями.

Також вона пояснила, що нова тарифікація постачання електроенергії населенню дозволить «продовжити ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими».

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