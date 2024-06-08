Профспілка Samsung у Південній Кореї організувала страйк – що вимагають

Профспілка налічує близько 28 000 членів – це понад п’ята частина робочої сили компанії.

Джерело фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

У Південній Кореї в п’ятницю, 7 червня, профспілка працівників Samsung Electronics організувала страйк. Про це повідомляє «Reuters».

Профспілка National Samsung Electronics Union налічує близько 28 000 членів – це понад п’ята частина робочої сили компанії. Члени спілки заявили, що припинять роботу на один день, щоб вимагати підвищення зарплат.

«Мета сьогоднішнього страйку – провести змістовну розмову з керівництвом», – сказав представник NSEU. Він також додав, що профспілка готує подальші дії, однак не конкретизував, про що саме йдеться.

Зі свого боку в компанії запевняють, що намагаються знайти спільну мову зі профспілкою.

«Ми відкрито співпрацювали з профспілкою і будемо продовжувати переговори з нею», – зазначив представник Samsung Electronics.

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