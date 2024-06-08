Профсоюз Samsung в Южной Корее организовал забастовку – что требуют

Профсоюз насчитывает около 28 000 членов – это более пятой части рабочей силы компании.

Источник фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

В Южной Корее в пятницу, 7 июня, профсоюз работников Samsung Electronics организовал забастовку. Об этом сообщает «Reuters».

Профсоюз National Samsung Electronics Union насчитывает около 28 000 членов – это более пятой части рабочей силы компании. Члены союза заявили, что прекратят работу на один день, чтобы потребовать повышения зарплат.

«Цель сегодняшней забастовки – провести содержательный разговор с руководством», – сказал представитель NSEU. Он также добавил, что профсоюз готовит дальнейшие действия, однако не конкретизировал, о чем идет речь.

Со своей стороны в компании уверяют, что пытаются найти общий язык с профсоюзом.

«Мы открыто сотрудничали с профсоюзом и будем продолжать переговоры с ним», - отметил представитель Samsung Electronics.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.