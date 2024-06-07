Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $225 миллионов: что туда входит

14:36, 7 июня 2024
Лидер США встретился с Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов.
Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $225 миллионов: что туда входит
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов долларов. Об этом он объявил в ходе встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Париже, передает корреспондент CNN.

По данным АР, пакет помощи включает в себя боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронетехнику, трейлеры, патрульные катера, материалы для подрыва и широкий спектр прочего, в частности, запасные части и оборудование.

Как стало известно накануне, президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории рф оружием американского производства, но с некоторыми ограничениями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что администрация президента Джо Байдена «адаптирует и скорректирует при необходимости» свой запрет использовать Украине американское оружие для ударов по территории россии. 

В Офисе Президента подтвердили, что США разрешили Украине бить по рф своим оружием, однако есть ограничения.

Также в США уточнили, каким оружием нельзя бить по рф.

Кроме того, Джо Байден подчеркнул, что не поддерживает применение оружия американского производства для ударов непосредственно по москве или кремлю.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В судах, прекративших деятельность во время полномасштабного вторжения, появятся уполномоченные лица, отвечающие за бухгалтерию и отчетность

Высший совет правосудия принял временные изменения в Типовое положение об аппарате суда.

Счета военнообязанных, указавших фейковые адреса в Резерв+, могут заблокировать

Почтовое сообщение, где проставлена отметка об отсутствии лица по адресу, который военнообязанный указал в Резерв+, может считаться подтверждающим документом для того, чтобы ТЦК не составлял протокол, а сразу выносило постановление о наложении штрафа.

С 30 июня заработает новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей

Кабмин утвердил новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей – мужчинам от 18 до 60 лет предстоит показать военно-учетный документ.

Верховная Рада после вето Президента убрала норму, которой предлагали увольнять людей за непредъявление родственников, оставшихся на временно оккупированной территории

Парламент учел предложения Президента, который отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми имеет связи».

Право на обращение с апелляционной жалобой в некоторых случаях также подлежит доказыванию – Верховный Суд

Верховный Суд указал на то, что право на обращение с апелляционной жалобой имеет только участник дела или другое лицо, которое докажет влияние обжалуемого судебного решения непосредственно на его права.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді