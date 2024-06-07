Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $225 миллионов: что туда входит

Лидер США встретился с Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов долларов. Об этом он объявил в ходе встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Париже, передает корреспондент CNN.

По данным АР, пакет помощи включает в себя боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронетехнику, трейлеры, патрульные катера, материалы для подрыва и широкий спектр прочего, в частности, запасные части и оборудование.

Как стало известно накануне, президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории рф оружием американского производства, но с некоторыми ограничениями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что администрация президента Джо Байдена «адаптирует и скорректирует при необходимости» свой запрет использовать Украине американское оружие для ударов по территории россии.

В Офисе Президента подтвердили, что США разрешили Украине бить по рф своим оружием, однако есть ограничения.

Также в США уточнили, каким оружием нельзя бить по рф.

Кроме того, Джо Байден подчеркнул, что не поддерживает применение оружия американского производства для ударов непосредственно по москве или кремлю.

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