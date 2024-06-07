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Таможенники выявили 4265 нарушений таможенных правил в Украине на сумму 10,8 млрд гривен

21:14, 7 июня 2024
Таможни Украины выявили нарушения на 10,8 млрд гривен за первые пять месяцев 2024 года.
Таможенники выявили 4265 нарушений таможенных правил в Украине на сумму 10,8 млрд гривен
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В течение января-мая 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины обнаружили 4265 нарушений таможенных правил на сумму 10,8 миллиардов гривен, что почти в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

В 1180 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 141 миллион гривен, в частности:

  • промышленных товаров на сумму почти 84,2 млн грн;
  • продовольственных товаров на сумму более 25,4 млн грн;
  • транспортных средств на сумму 30 млн грн;
  • валюты на сумму 1,6 млн грн.

В 1454 делах о нарушении таможенных правил, включая те, которые были заведены в предыдущие периоды, таможнями применены административные взыскания в виде штрафов на сумму 32 миллиона гривен, а также взыскано штрафов на сумму 36 миллионов гривен.

На рассмотрение в суд таможнями передано 2108 дел о нарушении таможенных правил на сумму 6 миллиардов гривен. По результатам рассмотрения дел судами, включая те, которые были заведены в предыдущие периоды, наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 650 миллионов гривен.

Эти результаты свидетельствуют об усилении контроля и эффективности работы таможенных органов в выявлении и предотвращении нарушений таможенных правил.

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