Митники виявили 4265 порушень митних правил в Україні на суму 10,8 млрд гривень

Митниці України виявили порушення на 10,8 млрд гривень за перші п'ять місяців 2024 року.

Протягом січня-травня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 4265 порушень митних правил на суму 10,8 мільярдів гривень, що майже в 2,4 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це повідомила Державна митна служба України.

У 1180 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 141 мільйон гривень, зокрема:

промислових товарів на суму майже 84,2 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 25,4 млн грн;

транспортних засобів на суму 30 млн грн;

валюти на суму 1,6 млн грн.

У 1454 справах про порушення митних правил, включаючи ті, що були заведені в попередні періоди, митницями застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на суму 32 мільйони гривень, а також стягнуто штрафів на суму 36 мільйонів гривень.

На розгляд до суду митницями передано 2108 справ про порушення митних правил на суму 6 мільярдів гривень. За результатами розгляду справ судами, включаючи ті, що були заведені в попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 650 мільйонів гривень.

Ці результати свідчать про посилення контролю та ефективності роботи митних органів у виявленні та запобіганні порушенням митних правил.

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