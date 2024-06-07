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Україна просила кредиторів про часткове списання боргів – Міністр фінансів Марченко анонсував новини

14:57, 7 червня 2024
Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу.
Україна просила кредиторів про часткове списання боргів – Міністр фінансів Марченко анонсував новини
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Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна веде переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу. Про це він розказав під час виступу в парламенті на годині запитань до Уряду, пише агентство «Інтерфакс-Україна».

«Ми зараз проводимо переговори з кредиторами з приводу реструктуризації і, зокрема, це передбачає часткове списання боргів. Тому очікуйте новин», - сказав він.

За словами очільника Мінфіну, найближчим часом переговори будуть публічними.

«Найближчим часом ці переговори будуть публічними, і ми зможемо з вами окремо щодо них переговорити», - додав міністр, відповідаючи на запитання із залу.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив, що Україна має виплатити власникам єврооблігацій за обслуговування і погашення відповідного боргу тільки у 2024 році, починаючи з серпня, 4,5 млрд доларів США.

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