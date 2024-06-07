Украина попросила кредиторов о частичном списании долгов – Министр финансов Марченко анонсировал новости

Украина в реструктуризации евробондов рассчитывает на частичное списание долга.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина ведет переговоры о реструктуризации с собственниками еврооблигаций, в частности, о частичном списании долга. Об этом он рассказал во время выступления в парламенте на часе вопросов к Правительству, пишет агентство «Интерфакс-Украина».

«Мы сейчас проводим переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации и, в частности, это предполагает частичное списание долгов. Поэтому ждите новостей», - сказал он.

По словам главы Минфина, в ближайшее время переговоры будут публичными.

«В ближайшее время эти переговоры будут публичными, и мы сможем с вами отдельно относительно них переговорить», - добавил министр, отвечая на вопросы из зала.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев сообщил, что Украина должна выплатить владельцам еврооблигаций за обслуживание и погашение соответствующего долга только в 2024 году, начиная с августа, 4,5 млрд долларов США.

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