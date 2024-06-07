В судах, прекративших деятельность во время полномасштабного вторжения, появятся уполномоченные лица, отвечающие за бухгалтерию и отчетность

Высший совет правосудия принял временные изменения в Типовое положение об аппарате суда.

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Высший совет правосудия 6 июня 2024 года утвердил временные, на период действия правового режима военного положения, изменения в Типовое положение об аппарате суда.

Соответствующие изменения подразумевают, дополнение раздела III Типового положения пунктом 21.

Изменения в Типовом положении обусловлены ситуацией, сложившейся в Украине после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

За это время десятки судов, расположенных на территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской и Харьковской областей, прекратили процессуальную деятельность. Часть судов оказалась на оккупированной территории, а другая часть – на территориях, где идут активные боевые действия. Также была изменена и территориальная подсудность дел указанных судов.

Во многих указанных судах не осталось ни судей (временно откомандированны или бессрочно переведены в другие суды), ни руководителей аппаратов судов и работников аппарата суда в целом (уволились с должностей или трудоустроились в другие суды).

В итоге немало судов оказалось в своеобразной «серой зоне», то есть без руководства и ответственных лиц, из-за чего крайне усложнилась административная, организационная, финансовая работа с такими судами.

Вместе с тем, вопросы бухгалтерской, статистической деятельности указанных судов, как и проблемы, их материально-технического состояния, никуда не исчезли, но разбираться в проблемах таких судов стало все труднее.

В итоге, ГСА и Совет судей предложили временно, на период действия военного положения, назначать приказами руководителей ГСА и ТУ ГСА в суды, территориальная подсудность которых была изменена, уполномоченных (ответственных) лиц, которым предоставляются полномочия, связанные с материально-техническим обеспечением, подачей бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности соответствующего суда и право на подпись документов, созданных для выполнения таких полномочий.

Выполнять свои должностные обязанности указанные уполномоченные лица могут только до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее чем одного судьи соответствующего апелляционного или местного суда.

С текстом изменений в Типовое положение об аппарате суда можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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