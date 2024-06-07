Украина достигла договоренностей с МВФ на уровне экспертов по траншу в $2,2 млрд

До конца текущего месяца Украина ожидает положительного решения от Совета директоров МВФ о предоставлении транша.

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Украина уже достигла договоренностей с МВФ на уровне экспертов о предоставлении транша в 2,2 миллиарда долларов. Сейчас ожидается заседание Совета директоров, сообщила Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

«Мы выполнили все обязательства, которые брали на себя на этот период, поэтому решение будет положительным. Это исторический момент, потому что Украина впервые за всю историю проходит четвертый пересмотр программы», - отметила Пидласа.

Она добавила, что до конца июня Украина ожидает положительного решения Совета директоров МВФ о выделении средств. Эти деньги будут направлены на невоенные нужды.

В конце августа этого года планируется пятый пересмотр программы с МВФ. Всего в 2024 году Украина должна получить 16 миллиардов долларов, из которых шесть миллиардов уже поступили.

Пидласа также подчеркнула, что сейчас государственный бюджет обеспечен всеми невоенными расходами.

Ранее мы писали, что Украина успешно выполнила все структурные обязательства по программе расширенного финансирования EFF на сумму 15,6 млрд долларов от Международного валютного фонда, - сказала заместитель министра финансов Ольга Зыкова. Украина рассчитывает получить транш в размере 2,2 миллиарда долларов.

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