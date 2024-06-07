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Україна досягла домовленостей з МВФ на рівні експертів щодо траншу в $2,2 млрд

14:11, 7 червня 2024
До кінця поточного місяця Україна очікує на позитивне рішення від Ради директорів МВФ щодо надання траншу.
Україна досягла домовленостей з МВФ на рівні експертів щодо траншу в $2,2 млрд
Джерело фото: UKR.NET
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Україна вже досягнула домовленостей із МВФ на рівні експертів про надання траншу у 2,2 мільярда доларів. Наразі очікується засідання Ради директорів, повідомила Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Ми виконали всі зобов’язання, які брали на себе на цей період, тому рішення буде позитивним. Це історичний момент, тому що Україна вперше за всю історію проходить четвертий перегляд програми», — зазначила Підласа.

Вона додала, що до кінця червня Україна очікує на позитивне рішення Ради директорів МВФ про виділення коштів. Ці гроші будуть спрямовані на невійськові потреби.

Наприкінці серпня цього року планується п’ятий перегляд програми з МВФ. Загалом у 2024 році Україна має отримати 16 мільярдів доларів, з яких шість мільярдів вже надійшли.

Підласа також підкреслила, що нині державний бюджет забезпечений усіма невійськовими видатками.

Раніше ми писали, що Україна успішно виконала всі структурні зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF на суму 15,6 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, - сказа заступниця міністра фінансів Ольга Зикова. Україна розраховує отримати транш розміром 2,2 мільярди доларів.

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