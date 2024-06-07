Во Львове из маршрутки на ходу выпал пассажир: как наказали водителя

16-летний пассажир попал в больницу с травмой головы и ушибами.

Во Львове судили водителя маршрутки, который ехал с открытой дверью, в результате чего сильно травмировался 16-летний пассажир. Об этом пишет zaxid.net.

Как стало известно, молодой человек выпал из маршрутки на проезжую часть дороги. Его доставили в больницу с травмой головы и ушибами.

В отношении водителя полиция составила протокол об админправонарушениях из-за совершения ДТП. В суде он признал свою вину. Ему назначили 850 грн штрафа и обязали уплатить 605 грн судебного сбора. Постановление можно обжаловать.

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