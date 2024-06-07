У Львові з маршрутки на ходу випав пасажир: як покарали водія

16-річний пасажир потрапив до лікарні з травмою голови та забійними ранами.

У Львові судили водія маршрутки, який їхав з відчиненими дверима, внаслідок чого сильно травмувався 16-річний пасажир. Про це пише zaxid.net.

Як стало відомо, хлопець випав з маршрутки на проїзну частину дороги. Його доставили до лікарні з травмою голови та забійними ранами.

Щодо водія поліція склала протокол про адмінправопорушення через вчинення ДТП. У суді він визнав свою провину. Йому призначили 850 грн штрафу та зобов’язали сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

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