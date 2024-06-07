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У Львові з маршрутки на ходу випав пасажир: як покарали водія

17:02, 7 червня 2024
16-річний пасажир потрапив до лікарні з травмою голови та забійними ранами.
У Львові з маршрутки на ходу випав пасажир: як покарали водія
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У Львові судили водія маршрутки, який  їхав з відчиненими дверима, внаслідок чого сильно травмувався 16-річний пасажир. Про це пише zaxid.net.

Як стало відомо, хлопець випав з маршрутки на проїзну частину дороги. Його доставили до лікарні з травмою голови та забійними ранами.

Щодо водія поліція склала протокол про адмінправопорушення через вчинення ДТП. У суді він визнав свою провину. Йому призначили 850 грн штрафу та зобов’язали сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше ми писали, що у Києві судитимуть чоловіка, в авто якого на блокпості виявили 9 оленів.

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