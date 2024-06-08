У центрі Києва мотопатруль штрафує порушників правил паркування

Мотопатрульні слідкують за безпекою дорожнього руху та притягають до відповідальності порушників правил зупинки й стоянки.

У центральній частині столиці мотопатрульні слідкують за безпекою дорожнього руху та притягають до відповідальності порушників правил зупинки й стоянки. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Так, у поліції пишуть, що інспектори виявляють порушників, які залишають свої автомобілі у невідведених для того місцях, зокрема, й на зупинках громадського транспорту. Поліцейські проводять з керманичами профілактичні бесіди та складають відповідні адміністративні матеріали.

Згідно з п. 15.9 ПДР України, зупинка автомобілів забороняється ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох сторін.

За таке порушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу на суму – 340 гривень, наголошують у поліції.

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