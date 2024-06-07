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Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС

13:49, 7 червня 2024
Наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі.
Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС
Джерело фото: Getty Images
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Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС.

Як повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, в озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

«Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця», — зазначив прем’єр.

«Судово-юридичній газета» раніше стало відомо, що 7 червня Єврокомісія оголосить, що Україна тепер відповідає раніше невиконаним критеріям, включаючи антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для державних чиновників та захист мов, які використовуються національними меншинами.

Раніше голова Європарламенту пообіцяла підтримку Україні на шляху до вступу в ЄС.

Також відомо, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня.

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