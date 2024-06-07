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Слюсар-ремонтник, монтер колії, фрезерувальник: Київський метрополітен відкрив ряд вакансій для жінок

19:44, 7 червня 2024
Жінки складають 41% від загальної кількості працівників Київського метрополітену.
Слюсар-ремонтник, монтер колії, фрезерувальник: Київський метрополітен відкрив ряд вакансій для жінок
Джерело фото: УНІАН
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У Київському метрополітені спостерігається нова тенденція — жінки активно працевлаштовуються на різні спеціальності. Наразі одна жінка вже проходить навчання на машиніста, а також є інші працівниці, які займають різні посади.

За даними підприємства, жінки складають 41% від загальної кількості працівників, тоді як чоловіки — 59%. Потреба у нових кадрах зумовлена специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційними процесами.

Наразі у метрополітені вакантними залишаються понад 15% посад. Найбільший попит на слюсарів, токарів, електриків та машиністів метро.

Також нагадаємо, що з 7 червня поїзди курсують за новими графіками. У пікові години інтервал між поїздами становить приблизно 3-4 хвилини, а в міжпіковий час — 6:00–6:30 хвилин. За результатами моніторингу пасажиропотоків, критичної ситуації немає.

Перелік вакансій – за посиланням.

Як раніше повідомлялося, у Мінекономіки хочуть перенавчати жінок на «чоловічі» професії. Так, з’являться тілоохорониці, водійки вантажівок, автобусів або навіть тракторів.

Раніше очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук запропонувала набирати жінок для роботи в ТЦК.

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