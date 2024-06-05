Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук пропонує набирати жінок для роботи в ТЦК

Посилений набір жінок до ТЦК дозволить вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах, вважає Ірина Верещук.

Вивільнити чоловіків для служби у бойових частинах може допомогти набір жінок для роботи в ТЦК.

Про це заявила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«У соцмережах прочитала, що в застосунку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок. От вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади. Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах», - зазначила вона.

4 червня «Судово-юридична газета» писала, що українці продовжують оновлювати військово-облікові дані через мобільний застосунок «Резерв+». З 1,37 мільйона користувачів 190 тисяч оновили свої дані за допомогою смартфона і це військовозобов’язані жінки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.