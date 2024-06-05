Глава Минреинтеграции Ирина Верещук предлагает набирать женщин для работы в ТЦК

Усиленный набор женщин в ТЦК позволит высвободить мужчин для службы в боевых частях, считает Ирина Верещук.

Высвободить мужчин для работы в боевых частях может помочь набор женщин для работы в ТЦК.

Об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«В соцсетях прочла, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может уволить мужчин для службы в боевых частях», - отметила она.

4 июля «Судебно-юридическая газета» писала, что украинцы продолжают обновлять военно-учетные данные через мобильное приложение «Резерв+». Из 1,37 миллиона пользователей 190 тысяч обновили свои данные с помощью смартфона и это военнообязанные женщины.

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