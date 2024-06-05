В одном из ТЦК в Житомирской области у военнообязанного случился эпилептический приступ, он скончался в больнице

В ТЦК указывают, что у мужчины произошел эпилептический приступ, вызванный продолжительным употреблением алкоголя.

В Житомирской области в территориальном центре комплектования и социальной поддержки от эпилептического нападения умер мужчина. Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

Указывается, что мужчина несколько дней употреблял алкоголь и был легко травмирован, когда его доставили в ТЦК, а утром 29 мая у него случился эпилептический приступ и впоследствии умер в больнице.

«28 мая во 2 отдела Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВВК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и находился с признаками легких травм.

Утром 29 мая мужчину «схватил» эпилептический приступ, вызванный продолжительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету скорой. Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье. К сожалению, 2 июня от полученных во время эпилептического нападения травм мужчина скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проводившие экспертизу следователи отметили: никакого постороннего физического влияния на мужчину не оказывалось.

В Житомирском ТЦК выразили соболезнования семье умершего.

Напомним, Закарпатский ТЦК сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр, из-за эпилептического приступа.

Также сообщалось, что в Одесской области мобилизовали больного эпилепсией, который умер в первый день.

Кроме того, известно, что в одном из Закарпатских ТЦК умер военнообязанный, которого ВВК признала годным к службе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.