В Кабмине сообщили, что мужчинам до 25 лет, которые сейчас за границей, будет отсрочено взятие на военный учет

Допризывникам и призывникам, которые находятся за границей, будет предоставлена отсрочка для взятия на учет либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения.

Мужчины немобилизационного возраста получат отсрочку от взятия на военный учет. Об этом заявила вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«О 17-летних украинцах, которые сейчас находятся за границей:

Минобороны говорит, что они должны приехать в Украину и встать на военный учет. Юридически в Минобороны правы, потому что так выписаны действующие правила.

Мы в Правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры – это только увеличит нагрузку на ВЛК и ничего не поможет в мобилизации.

Поэтому уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято. Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена ​​отсрочка взятия на учет – либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения» - подчеркнула она.

Напомним, мужчины до 25 лет должны вернуться в Украину, чтобы выполнить требования мобилизационного закона и стать на учет в ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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