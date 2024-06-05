У Кабміні повідомили, що чоловікам до 25 років, які зараз за кордоном, буде відтерміновано взяття на військовий облік

Допризовникам і призовникам, які знаходяться за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану.

Чоловіки немобілізаційного віку отримають відтермінування від взяття на військовий облік. Про це заявила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном:



Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила.



Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації.



Тому, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану» - підкреслила вона.

Нагадаємо, наразі чоловіки до 25 років мають повернутися в Україну, аби виконати вимоги мобілізаційного закону і стати на облік у ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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