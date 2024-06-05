Практика судів
  1. В Україні

На Одещині в місцевому кафе отруїлися 8 дітей

15:41, 5 червня 2024
До районної лікарні з харчовим отруєнням госпіталізували 9 містян, 8 з яких – діти.
На Одещині в місцевому кафе отруїлися 8 дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рені, що на Одещині, дев'ятьох місцевих мешканців, серед яких восьмеро дітей, госпіталізували з підозрою на харчове отруєння. Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За даними правоохоронців, інцидент стався минулого тижня, коли медичні працівники отримали повідомлення від мешканців про скарги на стан здоров'я дітей та їхню матір. Шестеро дітей у віці від 7 до 13 років та 38-річна мати з двома дітьми 10-ти та 12-ти років потрапили до лікарні з симптомами харчового отруєння. Після надання необхідної медичної допомоги вони були відпущені на амбулаторне лікування.

Поліція встановила, що всі потерпілі вживали їжу в одному з кафе міста перед тим, як їм стало зле.

Ця інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як випадок, який може бути кваліфікований як порушення санітарних правил та норм, що регулюють запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Нині проводяться експертизи для встановлення всіх обставин події та з'ясування причини виникнення харчового отруєння.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон, який передбачає, що для формування Реєстру «Оберіг» ЦВК, ДМС і Податкова передають дані лише про призовників від 17 до 25 років

Раніше було передбачено, що до Реєстру «Оберіг» ЦВК, Податкова та ДМС передають дані стосовно усіх громадян з 18 до 60 років – Верховна Рада прийняла зміни.

У судах запроваджують Правила організації ефективного судочинства – у Київському апеляційному суді відбувся круглий стіл, де обговорили їх мету, спільне бачення та перспективи

Київський апеляційний суд спільно з колегами із судової спільноти, міжнародними партнерами, представниками адвокатури і прокуратури обговорили перспективи запровадження у судах Правил організації ефективного судочинства.

Парламент схвалив зміни у порядку присвоєння рангів державним службовцям

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад буде присвоюватися державному службовцю через три роки після присвоєння попереднього рангу

Адвокат, який пропонував хабар 200 тисяч доларів детективу НАБУ і прокурору САП, отримав підозру

НАБУ оголосило підозру адвокату одного із столичних АО, якого викрили на пропозиції хабаря детективу НАБУ і прокурору САП.

Верховна Рада схвалила доплату держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, до половини зарплати за таку співпрацю

Українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати до 50% зарплати – Рада схвалила законопроект у першому читанні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду