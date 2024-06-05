На Одещині в місцевому кафе отруїлися 8 дітей

До районної лікарні з харчовим отруєнням госпіталізували 9 містян, 8 з яких – діти.

У Рені, що на Одещині, дев'ятьох місцевих мешканців, серед яких восьмеро дітей, госпіталізували з підозрою на харчове отруєння. Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За даними правоохоронців, інцидент стався минулого тижня, коли медичні працівники отримали повідомлення від мешканців про скарги на стан здоров'я дітей та їхню матір. Шестеро дітей у віці від 7 до 13 років та 38-річна мати з двома дітьми 10-ти та 12-ти років потрапили до лікарні з симптомами харчового отруєння. Після надання необхідної медичної допомоги вони були відпущені на амбулаторне лікування.

Поліція встановила, що всі потерпілі вживали їжу в одному з кафе міста перед тим, як їм стало зле.

Ця інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як випадок, який може бути кваліфікований як порушення санітарних правил та норм, що регулюють запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Нині проводяться експертизи для встановлення всіх обставин події та з'ясування причини виникнення харчового отруєння.

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