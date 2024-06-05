Для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік, – Ірина Верещук

Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік.

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Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану. Про це повідомили очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

«Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном:

Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила.

Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації», - пояснила Верещук.

За її словами, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Українські студенти іноземних вишів для постановки на облік мають приїхати до України, дистанційно це зробити не можна.

Нагадаємо, постанова Кабміну №563 передбачає, що військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється ТЦК на загальних засадах. При цьому призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються (не виключаються) з військового обліку у ТЦК.

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