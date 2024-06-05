Група експертів США проголосувала проти лікування ПТСР на основі екстазі

Експерти не схвалили терапію компанії Lykos Therapeutics через занепокоєння щодо безпеки та проблем в клінічних випробуваннях.

Джерело фото: BBC

Експертна комісія Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) проголосувала проти використання МДМА, відомого як «екстазі», для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР), повідомляє Reuters.

Дискусії щодо лікування психічних розладів препаратами МДМА велися вже давно, зокрема, прихильники таких препаратів акцентували на терапевтичному потенціалі. Однак експерти висловили сумніви щодо якості проведених досліджень, особливо оцінки ефективності препарату через його психоделічні властивості. Вони також висловили занепокоєння щодо безпеки та методів, використаних у клінічних випробуваннях.

Група експертів проголосувала проти схвалення терапії, розробленої компанією Lykos Therapeutics, посилаючись на ці проблеми. Хоча FDA не зобов'язане дотримуватися вказівок комісії, часто це робиться. Очікується, що остаточне рішення буде ухвалено до серпня.

Згідно з пропозицією, лікування, капсульна форма MDMA, має використовуватися разом із сеансами бесідної терапії, проведеними ліцензованим постачальником психіатричних послуг. Важливо зазначити, що наразі МДМА заборонений для медичного використання в більшості країн, включаючи Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.