Практика судів
  1. В Україні

Група експертів США проголосувала проти лікування ПТСР на основі екстазі

15:05, 5 червня 2024
Експерти не схвалили терапію компанії Lykos Therapeutics через занепокоєння щодо безпеки та проблем в клінічних випробуваннях.
Група експертів США проголосувала проти лікування ПТСР на основі екстазі
Джерело фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Експертна комісія Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) проголосувала проти використання МДМА, відомого як «екстазі», для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР), повідомляє Reuters.

Дискусії щодо лікування психічних розладів препаратами МДМА велися вже давно, зокрема, прихильники таких препаратів акцентували на терапевтичному потенціалі. Однак експерти висловили сумніви щодо якості проведених досліджень, особливо оцінки ефективності препарату через його психоделічні властивості. Вони також висловили занепокоєння щодо безпеки та методів, використаних у клінічних випробуваннях.

Група експертів проголосувала проти схвалення терапії, розробленої компанією Lykos Therapeutics, посилаючись на ці проблеми. Хоча FDA не зобов'язане дотримуватися вказівок комісії, часто це робиться. Очікується, що остаточне рішення буде ухвалено до серпня.

Згідно з пропозицією, лікування, капсульна форма MDMA, має використовуватися разом із сеансами бесідної терапії, проведеними ліцензованим постачальником психіатричних послуг. Важливо зазначити, що наразі МДМА заборонений для медичного використання в більшості країн, включаючи Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент схвалив зміни у порядку присвоєння рангів державним службовцям

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад буде присвоюватися державному службовцю через три роки після присвоєння попереднього рангу

Адвокат, який пропонував хабар 200 тисяч доларів детективу НАБУ і прокурору САП, отримав підозру

НАБУ оголосило підозру адвокату одного із столичних АО, якого викрили на пропозиції хабаря детективу НАБУ і прокурору САП.

Верховна Рада схвалила доплату держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, до половини зарплати за таку співпрацю

Українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати до 50% зарплати – Рада схвалила законопроект у першому читанні.

Відновити «люстрацію» суддів і провести перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду – що передбачає матриця реформ від Кабміну

Також матриця реформ передбачає внесення змін до КПК, розширення повноважень заступника голови САП, аудит НАБУ, реформу БЕБ.

У Кабміні повідомили, що чоловікам до 25 років, які зараз за кордоном, буде відтерміновано взяття на військовий облік

Допризовникам і призовникам, які знаходяться за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду