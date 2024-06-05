Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Чому не співпадають графіки відключень світла, — пояснив гендиректор Yasno

19:49, 5 червня 2024
Однією з причин є швидка зміна споживання електроенергії.
Чому не співпадають графіки відключень світла, — пояснив гендиректор Yasno
Ілюстративне фото, джерело - kmr.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний директор «YASNO» Сергій Коваленко пояснив, чому як українцям відключають світло та чому не співпадають графіки. Про це він розповів у інтерв’ю «Економічній правді».

За його словами, є кілька причин, чому не збігаються графіки відключень. Однак він зазначив, що статистика відключень ведеться і «в нашій компанії 95-97% графіків збігаються». Щоправда, це стосується Києва.

«Перша – дуже швидко змінюється споживання. Я називаю це диспетчерською грою. Наведу приклад. Є дві лінії і треба зробити так, щоб у них світло було 50 на 50, тобто рівно по чотири години. У певний момент треба вимкнути одну лінію та ввімкнути іншу, але це не відбувається одномоментно, за одну секунду», – зауважив гендиректор «YASNO».

Друга – інколи не спрацьовує автоматика і потрібно доїхати та вимкнути чи ввімкнути вручну. Їздить бригада, вона може десь затриматися, потрапити в затор, «тому завжди є операційний люфт, плюс-мінус 30 хвилин».

«Інколи люди не бачать світло-сіру зону. У Києві є три зони: одна гарантована, коли світло точно буде, друга – коли його точно не буде, і світло-сіра, коли воно може бути, а може не бути. Люди як оптимісти очікують, що в цей час електрика точно буде, але так відбувається не завжди», – додав Коваленко.

Він наголосив, що до зими українцям необхідно оснастити житло та електроприлади у ньому запобіжниками від перепадів напруги. У нових електроприладах вони вже встановлені.

А готуючись до холодів, потрібно подумати, що робити, коли не буде світла по 8-9 годин.

«Я б думав у двох напрямках: перший – електроенергія, другий – тепло», — сказав Коваленко.

«Головна історія – тепло. У нас є шість місяців, щоб кожен у своєму будинку розібрався, як у них працює опалення, і про що варто потурбуватися, якщо світло вимикатимуть на тривалий термін. Без світла чи їжі можна щось придумати, але коли від електрики залежить тепло в квартирі, то про це варто потурбуватися», — зауважив гендиректор YASNO.

Раніше ми писали, чому важливо передавати вчасно показники за світло під час відключень.

Також відомо, скільки платитимуть українці за нічним тарифом на світло.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон, який передбачає, що для формування Реєстру «Оберіг» ЦВК, ДМС і Податкова передають дані лише про призовників від 17 до 25 років

Раніше було передбачено, що до Реєстру «Оберіг» ЦВК, Податкова та ДМС передають дані стосовно усіх громадян з 18 до 60 років – Верховна Рада прийняла зміни.

У судах запроваджують Правила організації ефективного судочинства – у Київському апеляційному суді відбувся круглий стіл, де обговорили їх мету, спільне бачення та перспективи

Київський апеляційний суд спільно з колегами із судової спільноти, міжнародними партнерами, представниками адвокатури і прокуратури обговорили перспективи запровадження у судах Правил організації ефективного судочинства.

Парламент схвалив зміни у порядку присвоєння рангів державним службовцям

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад буде присвоюватися державному службовцю через три роки після присвоєння попереднього рангу

Адвокат, який пропонував хабар 200 тисяч доларів детективу НАБУ і прокурору САП, отримав підозру

НАБУ оголосило підозру адвокату одного із столичних АО, якого викрили на пропозиції хабаря детективу НАБУ і прокурору САП.

Верховна Рада схвалила доплату держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, до половини зарплати за таку співпрацю

Українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати до 50% зарплати – Рада схвалила законопроект у першому читанні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду