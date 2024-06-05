Чому не співпадають графіки відключень світла, — пояснив гендиректор Yasno

Однією з причин є швидка зміна споживання електроенергії.

Ілюстративне фото, джерело - kmr.gov.ua

Генеральний директор «YASNO» Сергій Коваленко пояснив, чому як українцям відключають світло та чому не співпадають графіки. Про це він розповів у інтерв’ю «Економічній правді».

За його словами, є кілька причин, чому не збігаються графіки відключень. Однак він зазначив, що статистика відключень ведеться і «в нашій компанії 95-97% графіків збігаються». Щоправда, це стосується Києва.

«Перша – дуже швидко змінюється споживання. Я називаю це диспетчерською грою. Наведу приклад. Є дві лінії і треба зробити так, щоб у них світло було 50 на 50, тобто рівно по чотири години. У певний момент треба вимкнути одну лінію та ввімкнути іншу, але це не відбувається одномоментно, за одну секунду», – зауважив гендиректор «YASNO».

Друга – інколи не спрацьовує автоматика і потрібно доїхати та вимкнути чи ввімкнути вручну. Їздить бригада, вона може десь затриматися, потрапити в затор, «тому завжди є операційний люфт, плюс-мінус 30 хвилин».

«Інколи люди не бачать світло-сіру зону. У Києві є три зони: одна гарантована, коли світло точно буде, друга – коли його точно не буде, і світло-сіра, коли воно може бути, а може не бути. Люди як оптимісти очікують, що в цей час електрика точно буде, але так відбувається не завжди», – додав Коваленко.

Він наголосив, що до зими українцям необхідно оснастити житло та електроприлади у ньому запобіжниками від перепадів напруги. У нових електроприладах вони вже встановлені.

А готуючись до холодів, потрібно подумати, що робити, коли не буде світла по 8-9 годин.

«Я б думав у двох напрямках: перший – електроенергія, другий – тепло», — сказав Коваленко.

«Головна історія – тепло. У нас є шість місяців, щоб кожен у своєму будинку розібрався, як у них працює опалення, і про що варто потурбуватися, якщо світло вимикатимуть на тривалий термін. Без світла чи їжі можна щось придумати, але коли від електрики залежить тепло в квартирі, то про це варто потурбуватися», — зауважив гендиректор YASNO.

Раніше ми писали, чому важливо передавати вчасно показники за світло під час відключень.

Також відомо, скільки платитимуть українці за нічним тарифом на світло.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні.

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