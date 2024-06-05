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Почему не совпадают графики отключений света, — объяснил гендиректор Yasno

19:49, 5 июня 2024
Одной из причин является быстрое изменение потребления электроэнергии.
Почему не совпадают графики отключений света, — объяснил гендиректор Yasno
Иллюстративное фото, источник - kmr.gov.ua
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Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко объяснил, почему как украинцам отключают свет и почему не совпадают графики. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».

По его словам, есть несколько причин, по которым не совпадают графики отключений. Однако он отметил, что статистика отключений ведется и «в нашей компании 95-97% графиков совпадают». Правда, это касается Киева.

«Первая – очень быстро меняется потребление. Я называю это диспетчерской игрой. Приведу пример. Есть две линии и нужно сделать так, чтобы у них свет было 50 на 50, то есть ровно по четыре часа. В определенный момент нужно выключить одну линию и включить другую, но это не происходит одномоментно, в одну секунду», – отметил гендиректор «YASNO».

Второе – иногда не срабатывает автоматика и нужно доехать и выключить или включить вручную. Ездит бригада, она может где-то задержаться, попасть в пробку, «поэтому всегда есть операционный люфт, плюс-минус 30 минут».

«Иногда люди не видят светло-серую зону. В Киеве есть три зоны: одна гарантирована, когда свет точно будет, вторая – когда его точно не будет, и светло-серая, когда она может быть, а может не быть. Люди, как оптимисты, ожидают, что в это время электричество точно будет, но так происходит не всегда», – добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что к зиме украинцам необходимо оснастить жилье и электроприборы в нем предохранителями от перепадов напряжения. В новых электроприборах они уже установлены.

А готовясь к холодам, нужно подумать, что делать, когда не будет света по 8-9 часов.

«Я бы думал по двум направлениям: первое – электроэнергия, второе – тепло», — сказал Коваленко.

«Главная история – тепло. У нас есть шесть месяцев, чтобы каждый в своем доме разобрался, как у них работает отопление, и о чем следует позаботиться, если свет будут выключаться на длительный срок. Без света или еды можно что-нибудь придумать, но когда от электричества зависит тепло в квартире, то об этом стоит позаботиться», — заметил гендиректор YASNO.

Раньше мы писали, почему важно передавать своевременно показатели за свет во время отключений.

Также известно, сколько будут платить украинцы по ночному тарифу на свет.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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