Группа экспертов США проголосовала против лечения ПТСР на основе экстази

Эксперты не одобрили терапию компании Lykos Therapeutics из-за беспокойства о безопасности и проблем в клинических испытаниях.

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Экспертная комиссия Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) проголосовала против использования МДМА, известного как «экстази», для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), сообщает Reuters.

Дискуссии о лечении психических расстройств препаратами МДМА велись уже давно, в частности, сторонники таких препаратов акцентировали на терапевтическом потенциале. Однако эксперты выразили сомнения относительно качества проведенных исследований, особенно оценки эффективности препарата из-за его психоделических свойств. Они также выразили обеспокоенность относительно безопасности и методов, использованных в клинических испытаниях.

Группа экспертов проголосовала против одобрения терапии, разработанной компанией Lykos Therapeutics, ссылаясь на эти проблемы. Хотя FDA не обязано следовать указаниям комиссии, часто это делается. Ожидается, что окончательное решение будет принято до августа.

Согласно предложению, лечение, капсульная форма MDMA, должно использоваться вместе с сеансами беседовой терапии, проводимыми лицензированным поставщиком психиатрических услуг. Важно отметить, что в настоящее время МДМА запрещен для медицинского использования в большинстве стран, включая Украину.

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