Для 17-летних украинцев за границей отсрочят взятие на учет, – Ирина Верещук

Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена ​​отсрочка в отношении взятия на учет.

Источник фото: СМИ

Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена ​​отсрочка взятия на учет – либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения. Об этом сообщили глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

«О 17-летних украинцах, которые сейчас находятся за границей:

Минобороны говорит, что они должны приехать в Украину и встать на военный учет. Юридически в Минобороны правы, потому что так выписаны действующие правила.

Мы в Правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры – это только увеличит нагрузку на ВЛК и ничего не поможет в мобилизации», - объяснила Верещук.

По ее словам, уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что украинские студенты иностранных вузов для постановки на учет должны приехать в Украину, дистанционно это сделать нельзя.

Напомним, постановление Кабмина №563 предусматривает, что воинский учет граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за рубежом, осуществляется ТЦК на общих основаниях. При этом призывники, военнообязанные и резервисты, которые выезжают за границу, не снимаются (не исключаются) с воинского учета в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.