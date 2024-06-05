В Одесской области в местном кафе отравились 8 детей

В районную больницу с пищевым отравлением госпитализировали 9 горожан, 8 из которых - дети.

В Рени Одесской области девять местных жителей, среди которых восемь детей, госпитализировали с подозрением на пищевое отравление. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на прошлой неделе, когда медицинские работники получили сообщение от жителей о жалобах на состояние здоровья детей и их мать. Шестеро детей в возрасте от 7 до 13 лет и 38-летняя мать с двумя детьми 10-ти и 12-ти лет попали в больницу с симптомами пищевого отравления. После оказания необходимой медицинской помощи они были отпущены на амбулаторное лечение.

Полиция установила, что все пострадавшие употребляли пищу в одном из кафе города перед тем, как им стало плохо.

Эта информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований, как случай, который может быть квалифицирован как нарушение санитарных правил и норм, регулирующих предотвращение инфекционных болезней и массовых отравлений. Сейчас проводятся экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия и выяснения причины возникновения пищевого отравления.

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