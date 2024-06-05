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В одному з ТЦК на Житомирщині у військовозобов’язаного стався епілептичний напад, він помер у лікарні

12:35, 5 червня 2024
У ТЦК вказують, що у чоловіка стався епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю.
В одному з ТЦК на Житомирщині у військовозобов’язаного стався епілептичний напад, він помер у лікарні
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На Житомирщині в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки від епілептичного нападу помер чоловік. Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

Вказується, що чоловік декілька днів вживав алкоголь і був легко травмований, коли його доставили до ТЦК, а зранку 29 травня в нього стався епілептичний напад і згодом він помер в лікарні.

«28 травня до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань.

Уранці 29 травня чоловіка «схопив» епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету «швидкої». Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося.

В Житомирському ТЦК висловили співчуття родині померлого.

Нагадаємо, Закарпатський ТЦК повідомив про смерть військовозобов'язаного, якого везли до навчального центру, через епілептичний приступ.

Також повідомлялося, що на Одещині мобілізували хворого на епілепсію, який помер у перший день.

Крім того, відомо, що в одному із Закарпатських ТЦК помер військовозобов’язаний, якого ВЛК визнала придатним до служби.

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