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У одному із Закарпатських ТЦК помер військовозобов’язаний, якого ВЛК визнала придатним до служби

09:40, 24 травня 2024
У ТЦК призначили службову перевірку.
У одному із Закарпатських ТЦК помер військовозобов’язаний, якого ВЛК визнала придатним до служби
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В одному із територіальних центрів комплектування на Закарпатті помер військовозобов’язаний. Інцидент стався 23 травня. Про це повідомляє Закарпатський ОТЦК та СП.

«У військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття.  Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду «швидкої», які по приїзду констатували смерть.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що за даним фактом призначено службову перевірку.

Нагадаємо, Закарпатський ТЦК повідомив про смерть військовозобов'язаного, якого везли до навчального центру, через епілептичний приступ.

Раніше голова Комітету ВР зі свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що поодинокі ролики з затриманням ТЦК людей не відтворюють реальної картинки, а те, що мобілізовані не проходять підготовки – це повна маячня. 

Також повідомлялося, що на Одещині мобілізували хворого на епілепсію, який помер у перший день.

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