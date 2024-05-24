Практика судів
  1. У світі

Джо Байден, ймовірно, пропустить Саміт миру у Швейцарії у червні, — ЗМІ

09:24, 24 травня 2024
Причиною цьому є те, що саміт перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який Джо Байден має відвідати разом із голлівудськими зірками.
Джо Байден, ймовірно, пропустить Саміт миру у Швейцарії у червні, — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс, швидше за все, не поїдуть на Саміт миру у Швейцарії. Замість цього вони займатимуться збором коштів на передвиборчу кампанію. Про це повідомляє Bloomberg.

Саміт миру у Швейцарії запланований на 15-16 червня, після зустрічі «Групи семи» в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися до конференції, однак, за даними видання, ні Байдена, ні віцепрезидентки Гарріс там не буде.

Вказується, що після зустрічі «Групи семи» в Італії Байден поїде в Лос-Анджелес для збору коштів для передвиборчої кампанії 15 червня. Разом із зірками, зокрема Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими, з ним поїдуть експрезидент США Барак Обама і ведучий ТБ Джиммі Кіммел.

«Рішення підкреслює, як Байден продовжує переходити в режим передвиборчої кампанії, прагнучи перевершити лідерство колишнього президента Дональда Трампа за опитуваннями в ключових штатах, що коливаються, перед виборами в листопаді. На додачу до терміновості, минулого місяця Трамп уперше затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів у поточному виборчому циклі, зібравши 76 млн доларів проти $51 млн», - зазначає видання.

Раніше Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті миру в червні.

Також в ОП пояснили, чому Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада підтримала розширення підстав для розкриття банківської таємниці за запитами Мін’юсту та АРМА

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про зобов’язання банків розкривати банківську таємницю у разі запиту АРМА чи Мін’юсту.

Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення по соціальній справі буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу

Народні депутати схвалили законопроект, яким пропонується штрафувати керівників держорганів за невиконання судових рішень на суму до 121 тисяч грн, але при цьому дозволити звільняти їх від штрафу на підставі відсутності грошей в бюджеті.

Хто з суддів в останні роки відряджався до Національної школи суддів або й досі там перебуває у відрядженні: список

Деякі судді проводять у відрядженнях до НШСУ чималий час свого життя.

Суд зможе оштрафувати боржника на 120 тисяч грн за невиконання судового рішення – парламент схвалив законопроект

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Свідки, спеціалісти та експерти зможуть брати участь в адмінпроцесі з власних гаджетів – ухвалено зміни до КАСУ

Верховна Рада внесла зміни до Кодексу адмінсудочинства, якими дозволила свідкам, експертам, спеціалістам та перекладачам в адмінсудочинстві брати участь у судовому засіданні з планшету чи телефону.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді