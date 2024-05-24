Джо Байден, ймовірно, пропустить Саміт миру у Швейцарії у червні, — ЗМІ

Причиною цьому є те, що саміт перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який Джо Байден має відвідати разом із голлівудськими зірками.

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс, швидше за все, не поїдуть на Саміт миру у Швейцарії. Замість цього вони займатимуться збором коштів на передвиборчу кампанію. Про це повідомляє Bloomberg.

Саміт миру у Швейцарії запланований на 15-16 червня, після зустрічі «Групи семи» в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися до конференції, однак, за даними видання, ні Байдена, ні віцепрезидентки Гарріс там не буде.

Вказується, що після зустрічі «Групи семи» в Італії Байден поїде в Лос-Анджелес для збору коштів для передвиборчої кампанії 15 червня. Разом із зірками, зокрема Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими, з ним поїдуть експрезидент США Барак Обама і ведучий ТБ Джиммі Кіммел.

«Рішення підкреслює, як Байден продовжує переходити в режим передвиборчої кампанії, прагнучи перевершити лідерство колишнього президента Дональда Трампа за опитуваннями в ключових штатах, що коливаються, перед виборами в листопаді. На додачу до терміновості, минулого місяця Трамп уперше затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів у поточному виборчому циклі, зібравши 76 млн доларів проти $51 млн», - зазначає видання.

Раніше Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті миру в червні.

Також в ОП пояснили, чому Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру.

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