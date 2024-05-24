24 травня: яке сьогодні свято та головні події

У п’ятницю, 24 травня, в Україні та світі відзначають низку подій.
За даними «daytoday», сьогодні:
24 травня в Україні і світі святкують День слов’янської писемності та культури. Цього дня ми вшановуємо пам’ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, творців слов’янської абетки, яка стала основою для розвитку національних мов і культур.
Також сьогодні День авіаційного техніка. Свято присвячене визнанню важливої роботи фахівців з технічного обслуговування авіації. Також воно вшановує спадщину Чарльза Едварда Тейлора, авіаційного механіка-першопрохідця, який виготовив двигун для першого успішного польоту братів Райт.
А ще у цей день відзначається Всесвітній день відеоігор. Це свято вшановує сучасну розвагу, індустрію відеоігор та стиль життя геймерів. Дата святкування обрана на честь дати офіційної презентації Ральфом Баєром спільно з його командою першої домашньої приставки для ігор Magnavox Odyssey, що відбулась саме цього дня 1972 року.
Magnavox Odyssey була розроблена невеликою командою і стала першою в світі комерційною домашньою ігровою приставкою. Вона укладена в чорно-біло-коричневий корпус, підключається до телевізора та використовує два ігрових контролери. Ця подія відзначає важливий крок у розвитку відеоігор та їхнього впливу на сучасний світ.
24 травня - Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Це свято вшановує культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок та підкреслює важливість гендерної рівності, сексизму, репродуктивних прав та насильства щодо жінок.
Також сьогодні святкують Міжнародний день тіари. Мета цього дня полягає в наголошенні на важливості відчуття власної гідності та залученні жінок до носіння гарних нарядів, зокрема тіар. Ця прикраса допомагає кожній представниці прекрасної статі уявити себе справжньою королевою.
А ще 24 травня Всесвітній день шизофренії. Цей день присвячений покращенню розуміння шизофренії, боротьбі зі стигмою, яка часто оточує це захворювання, та підтримці тих, хто з ним живе.
Календар важливих подій за 24 травня:
1276 рік — Магнус Ладулос коронований як король Швеції в Уппсальському соборі;
1626 рік — Петер Мінуїт купує Манхеттен;
1683 пік — відкрився музей Ашмола в Оксфорді, Англія;
1798 рік — Товариство об'єднаних ірландців розпочало повстання з метою повалення британського правління і створення незалежної Ірландської республіки;
1822 рік — Еквадор здобув незалежність від Іспанії;
1844 рік — з Вашингтона до Балтимора відправлена перша телеграма азбукою Морзе;
1873 рік — Патрік Френсіс Гілі став першим темношкірим президентом переважно білого університету в Сполучених Штатах;
1936 рік — створений ФК "Шахтар";
1940 рік — на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки;
1940 рік — Ігор Сікорський здійснив перший успішний політ на однороторному гелікоптері;
1956 рік — в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи;
2003 рік — Україна дебютувала на 48-му конкурсі "Євробачення", що відбувся в Ризі, Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла віста" посів 14-те місце;
2023 рік — Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року.
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