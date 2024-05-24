У Києві запустили нову функцію оплати проїзду: що слід знати

У застосунку «Київ Цифровий» розпочалося тестування нової функції – оплати за проїзд без використання валідаторів.
Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора.
Щоб скористатись цим додатковим способом оплати проїзду, необхідно:
Якщо QR-код просканує пасажир, у якого немає «Київ Цифровий», його спрямує у маркет для завантаження застосунку.
У КМДА пояснили, що у разі контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути «Показати контролеру». Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм, щоб перевірити оплату проїзду.
Новий сервіс уже можна спробувати на трамвайних маршрутах Подільського депо. У кількох трамваях із номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами.
Після завершення тестування відповідний перелік маршрутів буде розширено.
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