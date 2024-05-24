У Києві запустили нову функцію оплати проїзду: що слід знати

Київ Цифровий розпочав тестування нової функції.

У застосунку «Київ Цифровий» розпочалося тестування нової функції – оплати за проїзд без використання валідаторів.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора.

Щоб скористатись цим додатковим способом оплати проїзду, необхідно:

відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;

натиснути «К» – «Оплата проїзду»;

просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;

оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Якщо QR-код просканує пасажир, у якого немає «Київ Цифровий», його спрямує у маркет для завантаження застосунку.

У КМДА пояснили, що у разі контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути «Показати контролеру». Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм, щоб перевірити оплату проїзду.

Новий сервіс уже можна спробувати на трамвайних маршрутах Подільського депо. У кількох трамваях із номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами.

Після завершення тестування відповідний перелік маршрутів буде розширено.

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