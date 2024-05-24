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В Киеве запустили новую функцию оплаты проезда: что нужно знать

10:15, 24 мая 2024
Киев Цифровой приступил к тестированию новой функции.
В Киеве запустили новую функцию оплаты проезда: что нужно знать
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В приложении «Киев Цифровой» началось тестирование новой функции – оплаты проезда без использования валидаторов.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, сервис позволяет оплатить проезд в наземном общественном транспорте без валидатора.

Чтобы воспользоваться этим дополнительным способом оплаты проезда, необходимо:

  • отсканировать QR-код на наклейке или плакате в транспорте или ввести бортовой номер;
  • нажать «К» – «Оплата проезда»;
  • просканировать QR-код на плакате или наклейке в транспорте;
  • оплатить проезд транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.

Если QR-код просканирует пассажир, у которого нет Киев Цифровой, его направит в маркет для загрузки приложения.

В КГГА объяснили, что в случае контроля достаточно открыть запись об оплате проезда в новостной ленте на главном экране и нажать «Показать контролеру». Контроллер просканирует билет считывающим устройством, чтобы проверить оплату проезда.

Новый сервис можно попробовать на трамвайных маршрутах Подольского депо. В нескольких трамваях с номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 и 19K можно найти плакаты и наклейки с QR-кодами.

После завершения тестирования соответствующий список маршрутов будет расширен.

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