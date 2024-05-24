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Особенности перечисления членских взносов работников в профсоюз

19:53, 24 мая 2024
Членские взносы работников – членов профсоюза являются исключительно расходами работников плательщика налога, которые по поручению таких работников автоматически перечисляются плательщиком налога в профсоюз.
Особенности перечисления членских взносов работников в профсоюз
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Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила нюансы перечисления членских взносов работников в профсоюз.

Так, членские взносы работников – членов профсоюза являются исключительно расходами работников плательщика налога, которые по поручению таких работников автоматически перечисляются плательщиком налога в профсоюз. То есть, работодатель в этом случае выступает посредником между рабочим – членом профсоюза и самим профсоюзом.

Положение пп. 140.5.9 НКУ не распространяется на операции по перечислению работодателем-плательщиком налога на прибыль профсоюзной организации членских взносов работников – членов профсоюза, согласно их заявлениям, при условии, что такие взносы не учитываются в составе расходов при определении финансового результата до налогообложения такого работодателя.

Согласно абзацу первому пп. 134.1.1 НКУ объектом налогообложения налогом на прибыль является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, которая определяется путем корректировки (увеличения или уменьшения) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в финансовой отчетности предприятия в соответствии с национальными положений (стандартов) бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности, на разницы, определенные соответствующими положениями НКУ.

Согласно абзацам первым – вторым пп. 140.5.9 НКУ финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на сумму средств или стоимости товаров, выполненных работ, оказанных услуг, безвозмездно перечисленных (переданных) в течение отчетного (налогового) года неприбыльным организациям, внесенным в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на дату такого перечисления средств, передачи товаров, работ, услуг (кроме неприбыльной организации, являющейся объединением страховщиков, если участие страховщика в таком объединении является условием проведения деятельности такого страховщика в соответствии с законом, и неприбыльных организаций, к которым применяются положения пп. 140.5). 14 НКУ), в размере, превышающем 4 процента налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года.

Требования пп. 140.5.9 НКУ не распространяются на уплату банком обязательных сборов в соответствии с Законом Украины от 23.02.2012 №4452-VІ «О системе гарантирования вкладов физических лиц», а также на уплату налогоплательщиками других платежей, осуществление которых является обязательным условием для проведения профессиональной деятельности согласно законодательству Украины.

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона Украины от 15.09.1999 №1045-XIV «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» профессиональные союзы создаются с целью осуществления представительства и защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза.

Член профсоюза – лицо, входящее в состав профсоюза, признает его устав и уплачивает членские взносы (абзац пятый ст. 1 Закона).

При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, работодатель ежемесячно и безвозмездно удерживает из заработной платы и перечисляет на счет профсоюза членские профсоюзные взносы работников в соответствии с заключенным коллективным договором или отдельным соглашением в сроки, определенные этим договором. Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств (ч. 3 ст. 42 Закона).

Согласно Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата от 13.01.2004 №5, членские профсоюзные взносы работников не включаются в фонд оплаты труда.

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