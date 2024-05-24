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США ограничивают выдачу виз грузинским чиновникам, принимавшим скандальный закон об «иноагентах»

08:51, 24 мая 2024
Ограничения будут касаться лиц, принимавших этот законопроект, членов их семей, а также тех, кто принимал участие в насилии против протестующих.
США ограничивают выдачу виз грузинским чиновникам, принимавшим скандальный закон об «иноагентах»
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новой политике ограничения выдачи виз грузинским чиновникам, принимавшим законопроект о так называемых «иноагентах». Об этом сообщает «Голос Америки».

Так, ограничения будут касаться лиц, принимавших этот законопроект, членов их семей, а также тех, кто принимал участие в насилии против протестующих.

Блинкен подчеркнул, что правящая партия «Грузинская мечта» разработала и приняла закон, который будет «подавлять реализацию свободы объединений и выражения мнений, стигматизировать организации, служащие гражданам Грузии, и препятствовать работе независимых СМИ».

«Поскольку граждане Грузии выразили несогласие с законом, мы увидели явные признаки кампании по запугиванию и применению насилия для подавления инакомыслия», - заявил госсекретарь США.

По его словам, закон и репрессивная тактика, используемая для подавления протеста, подрывают демократию Грузии и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и противоречат давно заявленной цели Грузии – отраженной в ее конституции – евроатлантического сотрудничества и стратегического партнерства с США.

Блинкен подчеркнул, что любому, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии – в частности накануне, во время и после выборов в октябре 2024 года – будет отказано в получении американских виз и праве на поездку в Штаты.

Кроме того, он отметил, что двустороннее сотрудничество между США и Грузией может быть пересмотрено.

«Мы по-прежнему надеемся, что власти Грузии пересмотрят законопроект и сделают шаги для продвижения вперед в реализации демократических и евроатлантических устремлений. Рассматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии собственных решений», - добавил госсекретарь США.

Как известно, законопроект об «иноагентах» вызвал многочисленные протесты в стране.

Напомним, накануне депутаты Европарламента призвали забрать у Грузии кандидатство на вступление в ЕС из-за принятия закона об «иноагентах».

Соответственно, ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление через закон об «иноагентах».

Кроме того известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об «иноагентах».

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