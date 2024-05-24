Также соцсеть планирует запретить медиа размещать рекламу за пределами страны, с которой они связаны.

TikTok перестанет показывать аккаунты государственных СМИ пользователям в рекомендациях, а также запретит размещать рекламу за пределами страны, с которой они связаны. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, социальная сеть пытается противостоять иностранному влиянию во время ключевого года выборов.

Как заявляет TikTok, учетные записи, «которые пытаются охватить сообщества за пределами своей страны о текущих глобальных событиях и делах», не будут отображаться в персонализированных лентах пользователей. Аккаунты государственных СМИ будут заблокированы для размещения рекламы в приложении за пределами их стран.

Как известно, компания начала экспериментировать с обозначением государственных аккаунтов два года назад, а в 2023 году распространила эту практику более чем на 40 стран.

Указано, что эти ограничения не мешают людям пересматривать государственные аккаунты в TikTok. Пользователи все равно могут найти это содержимое, например, выполнив поиск в программе или если контакт поделится ссылкой на него.

Кроме того, добавляется, что TikTok в феврале остановил работу 16 аккаунтов, которые «рекламировали» китайскую политику целевой аудитории в США. Компания пообещала раскрывать новые данные о срывах тайных операций влияния «на более регулярной основе».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или ей грозит запрет в стране. Закон дает ByteDance время до 19 января. Однако эта новая норма может вызвать сложный юридический конфликт в суде.

Критики такого ультиматума считают, что он нарушает права пользователей TikTok, гарантированные Первой поправкой Конституции.

Добавим, что TikTok подал в суд, чтобы заблокировать закон США о продаже или запрете платформы.

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