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TikTok перестане показувати облікові записи державних ЗМІ користувачам у рекомендаціях

08:15, 24 травня 2024
Також соцмережа планує заборонити медіа розміщувати рекламу за межами країни, з якою вони пов'язані.
TikTok перестане показувати облікові записи державних ЗМІ користувачам у рекомендаціях
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TikTok перестане показувати акаунти державних ЗМІ користувачам у рекомендаціях, а також заборонить цим ЗМІ розміщувати рекламу за межами країни, з якою вони пов'язані. Про це повідомляє Bloomberg.

Таким чином соціальна мережа намагається протистояти іноземному впливу під час ключового року виборів.

Як заявляє TikTok , облікові записи, «які намагаються охопити спільноти за межами своєї країни про поточні глобальні події та справи», не відображатимуться в персоналізованих стрічках користувачів. Акаунти державних ЗМІ також будуть заблоковані для розміщення реклами в додатку за межами їхніх країн.

Як відомо, компанія почала експериментувати з позначенням державних облікових записів два роки тому, а в 2023 році поширила цю практику на понад 40 країн.

Вказано, що ці обмеження не заважають людям переглядати державні акаунти в TikTok. Користувачі все одно можуть знайти цей вміст, наприклад, здійснивши пошук у програмі або якщо контакт поділиться посиланням на нього.

Крім того, додається, що TikTok в лютому зупинив роботу 16 облікових записів, які «рекламували» китайську політику цільовій аудиторії в США. Компанія пообіцяла розкривати нові дані про зриви таємних операцій впливу «на більш регулярній основі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Джо Байден підписав закон, яке вимагає від компанії-власника TikTok продати свою платформу для обміну відео в США, або ж їй загрожує заборона в країні. Закон дає ByteDance час до 19 січня. Проте, ця нова норма може викликати складний юридичний конфлікт у суді.

Критики такого ультиматуму вважають, що він порушує права користувачів TikTok, гарантовані Першою поправкою Конституції.

Додамо, що TikTok подав до суду, щоб заблокувати закон США про продаж або заборону платформи.

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