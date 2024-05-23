62-річний президент Чехії травмувався під час їзди на мотоциклі

Травми, отримані в результаті їзди на мотоциклі, не є серйозними.

Джерело фото: EPA/UPG

Канцелярія президента Чехії повідомила ввечері 23 травня, що 62-річний чеський президент Петр Павел звернувся до лікарів, травмувавшись під час поїздки на мотоциклі.

У повідомленні зазначається, що травми, які отримав президент, не є серйозними. Проте вони вимагають «нетривалого спостереження в Центральному військовому госпіталі у Празі».

«Ми повідомимо більше інформації, коли вона стане доступною», - додали у канцелярії.

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