62-летний президент Чехии травмировался во время езды на мотоцикле

Канцелярия президента Чехии сообщила вечером 23 мая, что 62-летний чешский президент Петр Павел обратился к врачам, травмировавшись во время поездки на мотоцикле.
В сообщении отмечается, что травмы, которые получил президент, не являются серьезными. Однако они требуют «непродолжительного наблюдения в Центральном военном госпитале в Праге».
«Мы сообщим больше информации, когда она станет доступной», - добавили в канцелярии.
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