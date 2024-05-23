62-летний президент Чехии травмировался во время езды на мотоцикле

Травмы, полученные в результате езды на мотоцикле, не являются серьезными.

Источник фото: EPA/UPG

Канцелярия президента Чехии сообщила вечером 23 мая, что 62-летний чешский президент Петр Павел обратился к врачам, травмировавшись во время поездки на мотоцикле.

В сообщении отмечается, что травмы, которые получил президент, не являются серьезными. Однако они требуют «непродолжительного наблюдения в Центральном военном госпитале в Праге».

«Мы сообщим больше информации, когда она станет доступной», - добавили в канцелярии.

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