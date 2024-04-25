TikTok обіцяє подати до суду через можливу заборону в США

Компанія-власник TikTok заявила, що подасть до суду, оскільки таке рішення нібито обмежує свободу слова.

Джерело фото: The New York Times

Президент Джо Байден підписав закон, яке вимагає від компанії-власника TikTok продати свою платформу для обміну відео в США, або ж їй загрожує заборона в країні. Проте, ця нова норма може викликати складний юридичний конфлікт у суді. Про це повідомляє АР.

Критики такого ультиматуму вважають, що він порушує права користувачів TikTok, гарантовані Першою поправкою конституції. Компанія ByteDance, власник TikTok, вже заявила про свої плани подати скаргу до суду, називаючи закон несумісним з конституцією.

Хоча успіх судового оскарження не гарантований, критики закону вважають, що уряд не подав достатніх доказів для обґрунтування заборони TikTok. Тим не менш, експерти відзначають, що політичний тиск може мати велике значення.

Одні з ключових питань, які будуть розглядатися у суді, - це чи втручається законодавство в зміст мовлення на платформі TikTok. Підстави для обмеження контенту потребують додаткового розгляду, зауважують експерти з права.

«Факти та Конституція на нашому боці, і ми очікуємо, що ми знову переможемо», – сказав генеральний директор TikTok Шоу Чью.

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