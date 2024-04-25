«Конфронтація або співпраця»: Китай заявив США, що країни повинні зробити вибір

Напруженість у відносинах між США та Китаєм зростає через низку питань, у том числі через постачання Пекіном до рф матеріалів для виробництва зброї.

Фото: voanews.com

У Китаї, на тлі офіційного візиту держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена, попередили США, що країнам треба зробити вибір між «конфронтацією або співпрацею», передає FT.

25 квітня Блінкен провів зустріч з головою парткому Комуністичної партії в Шанхаї Чень Цзініном напередодні переговорів з центральним керівництвом Китаю, в тому числі з міністром закордонних справ Ван І.

«Незалежно від того, чи оберуть Китай і США співпрацю або конфронтацію, це впливає на добробут обох народів, націй, а також на майбутнє людства», - сказав Чень.

Як зазначає видання, напруженість у відносинах між країнами зростає через звинувачення США в тому, що Китай підтримує військово-промислову машину рф, постачаючи країні-окупанту матеріали, необхідні для виробництва зброї для війни проти України.

Очікується, що Блінкен попередить Китай про можливість каральних кроків з боку США, якщо Китай не припинить постачати росії технології подвійного призначення.

Зазначається, що перед зустріччю за зачиненими дверима з Чень Блінкен не згадав про Україну, сказавши лише, що США та Китай зобов'язані відповідально управляти своїми відносинами.

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