«Конфронтация или сотрудничество»: Китай заявил США, что страны должны сделать выбор

Напряженность в отношениях между США и Китаем растет из-за ряда вопросов, в том числе из-за поставок Пекином в рф материалов для производства оружия.

Фото: voanews.com

В Китае, на фоне официального визита госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, предупредили США, что странам нужно сделать выбор между «конфронтацией или сотрудничеством», передает FT.

25 апреля Блинкен провел встречу с главой парткома Коммунистической партии в Шанхае Чэнь Цзинином в преддверии переговоров с центральным руководством Китая, в том числе с министром иностранных дел Ван И.

«Независимо от того, выберут ли Китай и США сотрудничество или конфронтацию, это влияет на благосостояние обоих народов, наций, а также на будущее человечества», - сказал Чэнь.

Как отмечает издание, напряженность в отношениях между странами растет из-за обвинений США в том, что Китай поддерживает военно-промышленную машину россии, поставляя стране-оккупанту материалы, необходимые для производства оружия для войны против Украины.

Ожидается, что Блинкен предупредит Китай о возможности карательных шагов со стороны США, если Китай не перестанет поставлять россии технологии двойного назначения.

Отмечается, что перед встречей за закрытыми дверями с Чэнь Блинкен не упомянул об Украине, сказав лишь, что США и Китай обязаны ответственно управлять своими отношениями.

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