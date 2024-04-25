В Европе распространяются болезни, которые передаются через укусы комаров: в Украине уже фиксируют первые случаи

В Европе увеличилась численность случаев малярии и лихорадки Денге, которые передаются через укусы комаров.

Источник фото: dolc.dp.ua

Вследствие изменения климата в Европе распространяются болезни, которые передаются через укусы комаров, такие как лихорадка Денге и малярия. В Украине уже зафиксировали случаи этих заболеваний, что является тревожным сигналом, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в Украине случаи заболевания были зарегистрированы в Крыму, также было подозрение в Киевской и Одесской областях.

Эксперты отмечают, что изменение климата приводит к увеличению количества территорий, где создаются благоприятные условия для комаров, которые переносят болезни. Теперь болезни, ранее характерные для тропических и субтропических регионов, могут распространиться на Северную Европу, Америку, Азию и Австралию в течение следующих десятилетий.

Рейчел Лоу, руководитель группы по устойчивости здравоохранения Барселонского суперкомпьютерного центра, подчеркивает, что количество случаев заболеваний возросло в последние 80 лет. Даже более холодные климатические условия не мешают распространению болезней, поскольку сезон комаров может продолжиться за счет засух и наводнений, связанных с изменениями климата.

За последние годы заболевания, которые ранее считались экзотическими для Европы, распространились на многие страны континента, включая Италию, Францию, Испанию, Мальту, Германию и другие.

Лихорадка Денге, передаваемая азиатским тигровым комарам, представляет серьезную угрозу для здоровья. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, боли в глазах, мышцах и суставах, а также пятнистую сыпь.

Одним из эффективных способов предотвратить заражение вирусом является защита от укусов комаров, такая как использование средств от насекомых, ношение защитной одежды и проведение дезинсекции помещений.

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