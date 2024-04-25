Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

В Европе распространяются болезни, которые передаются через укусы комаров: в Украине уже фиксируют первые случаи

15:18, 25 апреля 2024
В Европе увеличилась численность случаев малярии и лихорадки Денге, которые передаются через укусы комаров.
В Европе распространяются болезни, которые передаются через укусы комаров: в Украине уже фиксируют первые случаи
Источник фото: dolc.dp.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вследствие изменения климата в Европе распространяются болезни, которые передаются через укусы комаров, такие как лихорадка Денге и малярия. В Украине уже зафиксировали случаи этих заболеваний, что является тревожным сигналом, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в Украине случаи заболевания были зарегистрированы в Крыму, также было подозрение в Киевской и Одесской областях.

Эксперты отмечают, что изменение климата приводит к увеличению количества территорий, где создаются благоприятные условия для комаров, которые переносят болезни. Теперь болезни, ранее характерные для тропических и субтропических регионов, могут распространиться на Северную Европу, Америку, Азию и Австралию в течение следующих десятилетий.

Рейчел Лоу, руководитель группы по устойчивости здравоохранения Барселонского суперкомпьютерного центра, подчеркивает, что количество случаев заболеваний возросло в последние 80 лет. Даже более холодные климатические условия не мешают распространению болезней, поскольку сезон комаров может продолжиться за счет засух и наводнений, связанных с изменениями климата.

За последние годы заболевания, которые ранее считались экзотическими для Европы, распространились на многие страны континента, включая Италию, Францию, Испанию, Мальту, Германию и другие.

Лихорадка Денге, передаваемая азиатским тигровым комарам, представляет серьезную угрозу для здоровья. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, боли в глазах, мышцах и суставах, а также пятнистую сыпь.

Одним из эффективных способов предотвратить заражение вирусом является защита от укусов комаров, такая как использование средств от насекомых, ношение защитной одежды и проведение дезинсекции помещений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинские пенсионеры за границей должны будут раз в год проходить физическую идентификацию – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада расширила основания для прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию.

НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели – Андрей Пышный

Эти шаги будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Получение паспортов мужчинами призывного возраста за границей – какие выводы можно сделать из заявлений МИД и постановления Кабмина

Как следует из заявлений МИД и постановления Кабмина, ограничения на консульские услуги для мужчин 18-60 лет будут действовать, однако у некоторых есть шанс получить паспорт путем пересылки за границу.

С начала объявления конкурса на кресло судьи КСУ по квоте съезда судей подался только один кандидат – РСУ

Остается меньше месяца для подачи документов.

В Украине создадут Реестр пострадавших, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате войны – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада одобрила за основу законопроект о Реестре, с помощью которого будут вести учет лиц, жизни и здоровью которых причинен вред в результате войны – эта информация может быть использована для подачи заявлений в суды.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва