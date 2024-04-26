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Нанес 26 ножевых ранений: на железнодорожной станции в Киевской области произошло жестокое убийство

07:18, 26 апреля 2024
42-летний злоумышленник нанес многочисленные удары ножом в лицо и спину 39-летнему мужчине.
Нанес 26 ножевых ранений: на железнодорожной станции в Киевской области произошло жестокое убийство
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В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику, который на железнодорожной станции Вишняки убил мужчину.

Как сообщила полиция Киевской области, во время распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора. 42-летний злоумышленник нанес многочисленные удары ножом в лицо и спину 39-летнему мужчине. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Полицейские задержали злоумышленника по месту жительства и поместили в изолятор временного содержания.

В суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрмы.

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