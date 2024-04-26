Завдав 26 ножових поранень: на залізничній станції на Київщині сталося жорстоке вбивство

42-річний зловмисник завдав численні удари ножем в обличчя та спину 39-річному чоловікові.

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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який на залізничній станції Вишняки вбив чоловіка.

Як повідомила Поліція Київської області, під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка. 42-річний зловмисник завдав численні удари ножем в обличчя та спину 39-річному чоловікові. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Поліцейські затримали зловмисника за місцем проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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