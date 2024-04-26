Практика судів
  1. В Україні

Завдав 26 ножових поранень: на залізничній станції на Київщині сталося жорстоке вбивство

07:18, 26 квітня 2024
42-річний зловмисник завдав численні удари ножем в обличчя та спину 39-річному чоловікові.
Завдав 26 ножових поранень: на залізничній станції на Київщині сталося жорстоке вбивство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який на залізничній станції Вишняки вбив чоловіка.

Як повідомила Поліція Київської області, під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка. 42-річний зловмисник завдав численні удари ножем в обличчя та спину 39-річному чоловікові. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Поліцейські затримали зловмисника за місцем проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір на Право ТВ

Збільшення штрафів та кримінальна відповідальність за порушення правил військового обліку та мобілізації – прямий ефір на Право ТВ.

Кандидатам на посади суддів апеляційних судів до 1 травня необхідно подати декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності

Декларації необхідно подати за 2019-2023 роки.

Верховна Рада спростила відновлення виплати пенсій для кримчан і вирішила питання врахування страхового стажу, одержаного за кордоном

Для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Українські пенсіонери за кордоном повинні будуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію – Верховна Рада прийняла закон

Верховна Рада розширила підстави для припинення виплати пенсії і передбачила обов’язок пенсіонерів за кордоном проходити фізичну ідентифікацію.

НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні – Андрій Пишний

Ці кроки будуть узгоджуватися із Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси