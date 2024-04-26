Завдав 26 ножових поранень: на залізничній станції на Київщині сталося жорстоке вбивство

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який на залізничній станції Вишняки вбив чоловіка.
Як повідомила Поліція Київської області, під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка. 42-річний зловмисник завдав численні удари ножем в обличчя та спину 39-річному чоловікові. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Поліцейські затримали зловмисника за місцем проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
У суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
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