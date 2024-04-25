НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні – Андрій Пишний

Ці кроки будуть узгоджуватися із Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Нацбанк готує кроки щодо валютної лібералізації. Про це 25 квітня повідомив голова Національного банку Андрій Пишний під час прес-брифінгу щодо рішень з монетарної політики.

Так, ураховуючи баланс ризиків, а також сприятливі макрофінансові тенденції, зокрема кращу інфляційну динаміку, Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт – до 13,5%.

«Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні. Вони узгоджуватимуться зі Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Ці кроки вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного.

НБУ убачає певний простір для подальшого пом’якшення процентної політики за умови збереження сприятливих макрофінансових тенденцій

Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році. Таке пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку.

НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі істотних змін у балансі ризиків. Так, зменшення ризиків для інфляції та курсової стійкості може створити передумови для додаткових кроків зі зниження облікової ставки та пом’якшення валютних обмежень, що підтримають розвиток кредитування та відновлення економіки» - зазначив Андрій Пишний.

Слід відмітити, що згадана Стратегія визначає етапи пом’якшення валютних обмежень.

Дорожня карта загалом передбачає такі етапи з відповідним фокусом:

І етап – мінімізація множинності обмінних курсів, лібералізація торгових операцій та сприяння новим кредитам та інвестиціям;

ІІ етап – лібералізація торгового фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за “старими” борговими зобов’язаннями та інвестиціями;

ІІІ етап – можливість виплат за кредитами та інвестиціями, лібералізація операцій населення та операцій з деривативами, можливість кредитування нерезидентів та інвестицій за кордон. Дорожня карта відображає такі пріоритети:

пом’якшення обмежень за операціями, пов’язаними з рухом товарів та послуг, відносно пом’якшення обмежень за операціями, пов’язаними з потоками капіталу;

пом’якшення обмежень за операціями з власною іноземною валютою відносно операцій за рахунок купленої іноземної валюти.

Хоча Дорожня карта визначає послідовність пом’якшення валютних обмежень, деякі кроки (зокрема у межах зазначених етапів) можуть здійснюватися раніше чи пізніше, ніж було передбачено початково. Це може статися, якщо складуться умови, за яких відхилення від передбаченої послідовності визначатиметься як більш корисне для економіки, валютного ринку та фінансової системи. Водночас пом’якшення валютних обмежень може відбуватися поступово, зокрема шляхом зміни лімітів, калібрування рівнів тощо.

Національний банк зобов’язується дотримуватися таких принципів реалізації Дорожньої карти:

пом’якшення валютних обмежень відбувається поступово з урахуванням наведених вище пріоритетів і визначається не часовими межами, а формуванням відповідних макроекономічних передумов;

кожен крок з пом’якшення валютних обмежень здійснюється на підставі оцінок його впливу на стан валютного ринку, міжнародних резервів, макроекономічну та фінансову стабільність з урахуванням мінімізації ризику повторного запровадження відповідного валютного обмеження, пом’якшення обмежень не має знижувати ефективності решти обмежень, що залишаються діючими;

кожному наступному кроку передує оцінка попередніх заходів із пом’якшення валютних обмежень;

запровадження/пом’якшення/скасування валютних обмежень не використовується для заміни необхідного макроекономічного коригування (зокрема із застосуванням інструментів монетарної чи валютно-курсової політики);

за настання несприятливих обставин виконання Дорожньої карти може бути призупинено, а за потреби валютні обмеження можуть бути повторно запроваджені чи додатково посилені.

Перехід до більшої гнучкості обмінного курсу.

У міру формування належних передумов Національний банк поступово запроваджуватиме більшу гнучкість обмінного курсу. Поступове запровадження гнучкості обмінного курсу ґрунтуватиметься на оцінці макроекономічних і фінансових умов.

У міру формування належних передумов виконання ролі номінального якоря для інфляційних очікувань поступово перехоплюватиме ціль з інфляції, натомість обмінний курс все більше відіграватиме роль коригуючого механізму для економіки. Тож на наступних стадіях Національний банк дозволятиме все більшу курсову гнучкість, але з урахуванням консистентності політики для збереження довіри до гривні та дій Національного банку з досягнення інфляційних цілей.

Збільшення курсової гнучкості відбуватиметься поступово.

На перших етапах важливо зберегти максимальну курсову стабільність для мінімізації початкового шоку для очікувань з огляду на відхід Національного банку від зобов’язання щодо фіксації курсу. Для цього НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови, що підтримуватиме привабливість гривневих активів з метою уникнення неконтрольованого посилення тиску на валютний ринок. Крім того, формуванню передумов для переходу до більшої гнучкості обмінного курсу сприятиме поступове пом’якшення окремих валютних обмежень.

Водночас збереження інших валютних обмежень і надалі підтримуватиме курсову стійкість. Так, однією з критично важливих передумов переходу до більшої курсової гнучкості є мінімізація множинності обмінних курсів, що сприятиме збереженню контролю за курсовими очікуваннями.

Автор: Наталя Мамченко

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