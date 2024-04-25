НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели – Андрей Пышный

Эти шаги будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Нацбанк готовит шаги по валютной либерализации. Об этом 25 апреля сообщил глава Национального банка Андрей Пышный во время пресс-брифинга по решениям относительно монетарной политики.

Так, учитывая баланс рисков, а также благоприятные макрофинансовые тенденции, в том числе лучшую инфляционную динамику, Правление НБУ решило снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%.

«Учитывая достаточно комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания дальнейшего поступления международной помощи, НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели. Они будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Эти шаги уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов этого и следующего года на уровне, близком к текущему.

НБУ усматривает определенное пространство для дальнейшего смягчения процентной политики при сохранении благоприятных макрофинансовых тенденций

Базовый сценарий прогноза НБУ предполагает снижение учетной ставки до 13% в текущем году. Такое смягчение процентной политики и планируемые шаги по валютной либерализации не должны создавать дополнительных угроз для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка.

НБУ будет адаптировать монетарную политику при существенных изменениях в балансе рисков. Так, уменьшение рисков для инфляции и курсовой устойчивости может создать предпосылки для дополнительных шагов по снижению учетной ставки и смягчению валютных ограничений, которые поддержат развитие кредитования и восстановление экономики», - отметил Андрей Пышный.

Следует отметить, что данная Стратегия определяет этапы смягчения валютных ограничений.

Дорожная карта в целом предусматривает следующие этапы с соответствующим фокусом:

I этап – минимизация множественности обменных курсов, либерализация торговых операций и содействие новым кредитам и инвестициям;

II этап – либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по “старым” долговым обязательствам и инвестициям;

ІІІ этап – возможность выплат по кредитам и инвестициям, либерализация операций населения и операций с деривативами, возможность кредитования нерезидентов и инвестиций за границу. Дорожная карта отображает следующие приоритеты:

смягчение ограничений по операциям, связанным с движением товаров и услуг, относительно смягчения ограничений по операциям, связанным с потоками капитала;

смягчение ограничений по операциям с собственной иностранной валютой в отношении сделок за счет купленной иностранной валюты.

Хотя Дорожная карта определяет последовательность смягчения валютных ограничений, некоторые шаги (в частности, в пределах указанных этапов) могут осуществляться раньше или позже, чем было предусмотрено первоначально. Это может произойти, если сложатся условия, при которых отклонение от предусмотренной последовательности будет определяться как более полезное для экономики, валютного рынка и финансовой системы. В то же время, смягчение валютных ограничений может происходить постепенно, в частности путем изменения лимитов, калибровки уровней и т.д.

Национальный банк обязуется соблюдать следующие принципы реализации Дорожной карты:

смягчение валютных ограничений происходит постепенно с учетом приведенных выше приоритетов и определяется не временными границами, а формированием соответствующих макроэкономических предпосылок;

каждый шаг по смягчению валютных ограничений осуществляется на основании оценок его влияния на состояние валютного рынка, международных резервов, макроэкономическую и финансовую стабильность с учетом минимизации риска повторного введения соответствующего валютного ограничения, смягчение ограничений не должно снижать эффективность оставшихся ограничений действующими;

каждому следующему шагу предшествует оценка предварительных мер по смягчению валютных ограничений;

введение/смягчение/отмена валютных ограничений не используется для замены необходимой макроэкономической корректировки (в том числе с применением инструментов монетарной или валютно-курсовой политики);

при наступлении неблагоприятных обстоятельств исполнение Дорожной карты может быть приостановлено, а при необходимости валютные ограничения могут быть повторно введены или дополнительно усилены.

Переход к большей гибкости обменного курса.

По мере формирования надлежащих предпосылок Национальный банк будет постепенно вводить большую гибкость обменного курса. Постепенное введение гибкости обменного курса будет основываться на оценке макроэкономических и финансовых условий.

По мере формирования надлежащих предпосылок выполнения роли номинального якоря для инфляционных ожиданий будет постепенно перехватывать цель по инфляции, обменный курс все больше будет играть роль корректирующего механизма.

Так что на следующих стадиях Национальный банк будет позволять все большую курсовую гибкость, но с учетом консистентности политики для сохранения доверия к гривне и действий Национального банка по достижению инфляционных целей.

Увеличение курсовой гибкости будет происходить постепенно.

На первых этапах важно сохранить максимальную курсовую стабильность для минимизации первоначального шока для ожиданий, учитывая уход Национального банка от обязательства по фиксации курса. Для этого НБУ будет сохранять достаточно жесткие монетарные условия, что будет поддерживать привлекательность гривневых активов во избежание неконтролируемого усиления давления на валютный рынок. Кроме того, формированию предпосылок перехода к большей гибкости обменного курса будет способствовать постепенное смягчение отдельных валютных ограничений.

В то же время сохранение других валютных ограничений и дальше будет поддерживать курсовую устойчивость. Так, одной из критически важных предпосылок перехода к большей курсовой гибкости является минимизация множественности обменных курсов, что будет способствовать сохранению контроля над курсовыми ожиданиями.

Автор: Наталья Мамченко

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